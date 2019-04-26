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Делегация Ингушетии выехала в Египет для вызволения задержанных студентов

Общество

Пять жителей Ингушетии обучались в религиозном заведении и пропали летом 2018 года

Магас, 26 апреля 2019, 10:08 — REGNUM  Представители Ингушетии выехали в Каир для оказания помощи в освобождении находящихся в тюрьме ингушских студентов. В составе делегации помощник-советник главы республики Луай Юсеф, сотрудник министерства по делам национальностей региона, религиозный деятель Магомед Харсиев и другие.

Как сообщил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, они должны встретиться с послом России в Египте Сергеем Кирпиченко и обсудить с ним возможные пути возвращения на родину задержанных еще летом 2018 года жителей Ингушетии.

Известно, что в настоящее время в отношении студентов проводятся следственные действия, так как их подозревают в причастности к террористической деятельности. Ситуацию осложнил тот момент, что молодые люди ранее объявили голодовку.

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Как сообщало ИА REGNUM, пятеро уроженцев Ингушетии, обучавшихся в Исламском университете Каира, пропали летом 2018 года. Их родные обратились за помощью в МИД РФ. В поисках приняли участие власти Ингушетии. Состоялась встреча с послом Египта в России Ихабом Ахмедом Талаатом Насрой.

В феврале 2019 года стало известно, что четверо из пропавших студентов находятся в тюрьме в Каире, судьба еще одного студента неизвестна. Их обвиняются в участии в экстремистской деятельности.

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