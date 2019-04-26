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В Москве 26 апреля ожидается переменная облачность и до +23 градусов

Общество

В Подмосковье — до +24 градусов

Москва, 26 апреля 2019, 10:03 — REGNUM  В Москве сегодня, 26 апреля, днем ожидается переменная облачность без существенных осадков, сообщают «Метеовести».

По данным синоптиков, днем в столице воздух прогреется до +21…+23 градусов, в Подмосковье — до +19…+24 градусов. Ветер восточной четверти 1−6 м/с, атмосферное давление составит 751 мм рт. ст.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве на Пасху, 28 апреля, начнется похолодание, ветер с северо-запада усилится до 5−10 м/с. Температура понизится до +8…+10 °С, местами до +5 °С. Осадков не ожидается.

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