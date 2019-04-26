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Путина корюшки на Ладоге: любимая рыбка идет на фестиваль

Общество

Рыбаки ловят корюшку, а власти Ленобласти готовятся к празднику в честь этой рыбы

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Путина корюшки на Ладоге: любимая рыбка идет на фестиваль
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вяленая рыба

Новая Ладога, Ленинградская область, 26 апреля 2019, 10:34 — REGNUM  На Ладожском озере и связанных с ним реках вовсю идет корюшковая путина. Рыбаки Ленинградской области стараются успеть добыть разрешенное количество корюшки, потому что законное время вылова любимой рыбки жителей Петербургского региона весьма скоротечно. За работой рыбаков понаблюдал корреспондент ИА REGNUM.

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Рыбаки
Дарья Драй © ИА REGNUM
Рыбаки

Обычно массовый заход корюшки в реки Волхов, Сясь, Свирь и Бурная начинается примерно с 20 апреля, после таяния льда и начала потепления воды, заканчиваясь к 15 мая. Рыба заходит в реки, где происходит нерест с последующим возвращением в Ладожское озеро для нагула.

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Ловля корюшки на реке Сясь
Дарья Драй © ИА REGNUM
Ловля корюшки на реке Сясь
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Корюшка
Дарья Драй © ИА REGNUM
Корюшка

По данным специалистов, в сезоне 2019 года начало хода корюшки отмечено немного раньше, с первой декады апреля. Но из-за низких температур ночью и высокого уровня паводковых вод речная вода плохо прогревается, и нерестовый ход растянут во времени. При дальнейшем прогреве воды корюшка массово пойдет в реки на нерест в ближайшее время.

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Ловля корюшки на реке Сясь
Дарья Драй © ИА REGNUM
Ловля корюшки на реке Сясь
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Корюшка в сети
Дарья Драй © ИА REGNUM
Корюшка в сети

С начала путины в 2019 году в Ладожском озере уже добыто 285 тонн корюшки. Всего же в этом году квота на вылов ладожской корюшки составляет 1198 тонн. Северо-Западным территориальным управлением Росрыболовства выдано 133 разрешения на работу на Ладожском озере.

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Рыбак отбирает рыбу
Дарья Драй © ИА REGNUM
Рыбак отбирает рыбу
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Корюшка в сети
Дарья Драй © ИА REGNUM
Корюшка в сети

Постоянные права на промышленный лов корюшки в Ленобласти имеют 26 организаций и индивидуальных предпринимателей. Больше всего традиционно добывают рыболовецкий колхоз «Нево» — 200 тонн, ООО «Причал» — 110 тонн, ООО «Устье» — 150 тонн.

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Ловля корюшки на реке Сясь
Дарья Драй © ИА REGNUM
Ловля корюшки на реке Сясь
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Рыбаки отбирают рыбу
Дарья Драй © ИА REGNUM
Рыбаки отбирают рыбу

По данным многолетних наблюдений, самые большие уловы ладожской корюшки были отмечены в 1991 и 2013−2015 годах, когда вылавливалось более одной тысячи тонн.

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Рыбак с пойманной корюшкой
Дарья Драй © ИА REGNUM
Рыбак с пойманной корюшкой
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Корюшка
Дарья Драй © ИА REGNUM
Корюшка

Промышленный лов корюшки ведется корюшковыми мережами в устьях рек и закидными неводами в реках на рыболовных тонях.

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Ловля корюшки на реке Сясь
Дарья Драй © ИА REGNUM
Ловля корюшки на реке Сясь
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Рыбаки отбирают рыбу
Дарья Драй © ИА REGNUM
Рыбаки отбирают рыбу

Как сообщили в правительстве Ленинградской области, 18−19 мая 2019 года в городе Новая Ладога (Волховский район) состоится первый региональный Фестиваль «Корюшка идет!».

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Ловля корюшки на реке Сясь
Дарья Драй © ИА REGNUM
Ловля корюшки на реке Сясь
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Ловля корюшки на реке Сясь
Дарья Драй © ИА REGNUM
Ловля корюшки на реке Сясь

На ярмарке будет представлена не только корюшка, но и другие виды рыб Ладожского озера — щука, плотва, окунь, лещ, сопа, чехонь, а также продукция региональных рыбопереработчиков.

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Ловля корюшки на реке Сясь
Дарья Драй © ИА REGNUM
Ловля корюшки на реке Сясь
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Корюшка в сети
Дарья Драй © ИА REGNUM
Корюшка в сети

В рамках фестиваля планируется проведение соревнования по рыбной ловле в акватории реки на кубок губернатора Ленинградской области. А в реку Волхов будут выпущены мальки сига.

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Рыбак с пойманной корюшкой
Дарья Драй © ИА REGNUM
Рыбак с пойманной корюшкой
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Рыбак с пойманной корюшкой
Дарья Драй © ИА REGNUM
Рыбак с пойманной корюшкой

В рамках фестиваля будет работать ярмарка ремесел, выставочное пространство «Аллея художников», игровая программа «Морская феерия». На концертной сцене пройдет музыкальное шоу «От классики до современности». Фестиваль «Корюшка идёт!» планируется сделать ежегодным.

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Чайки
Дарья Драй © ИА REGNUM
Чайки
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Рыбаки увозят пойманную корюшку
Дарья Драй © ИА REGNUM
Рыбаки увозят пойманную корюшку

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Читайте ранее в этом сюжете: «Коммунистам Петербурга» надоели коты: даёшь корюшку!

regnum author Дарья Драй
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