Путина корюшки на Ладоге: любимая рыбка идет на фестиваль

Новая Ладога, Ленинградская область, , 10:34 — REGNUM На Ладожском озере и связанных с ним реках вовсю идет корюшковая путина. Рыбаки Ленинградской области стараются успеть добыть разрешенное количество корюшки, потому что законное время вылова любимой рыбки жителей Петербургского региона весьма скоротечно. За работой рыбаков понаблюдал корреспондент ИА REGNUM.

Обычно массовый заход корюшки в реки Волхов, Сясь, Свирь и Бурная начинается примерно с 20 апреля, после таяния льда и начала потепления воды, заканчиваясь к 15 мая. Рыба заходит в реки, где происходит нерест с последующим возвращением в Ладожское озеро для нагула.

По данным специалистов, в сезоне 2019 года начало хода корюшки отмечено немного раньше, с первой декады апреля. Но из-за низких температур ночью и высокого уровня паводковых вод речная вода плохо прогревается, и нерестовый ход растянут во времени. При дальнейшем прогреве воды корюшка массово пойдет в реки на нерест в ближайшее время.

С начала путины в 2019 году в Ладожском озере уже добыто 285 тонн корюшки. Всего же в этом году квота на вылов ладожской корюшки составляет 1198 тонн. Северо-Западным территориальным управлением Росрыболовства выдано 133 разрешения на работу на Ладожском озере.

Постоянные права на промышленный лов корюшки в Ленобласти имеют 26 организаций и индивидуальных предпринимателей. Больше всего традиционно добывают рыболовецкий колхоз «Нево» — 200 тонн, ООО «Причал» — 110 тонн, ООО «Устье» — 150 тонн.

По данным многолетних наблюдений, самые большие уловы ладожской корюшки были отмечены в 1991 и 2013−2015 годах, когда вылавливалось более одной тысячи тонн.

Промышленный лов корюшки ведется корюшковыми мережами в устьях рек и закидными неводами в реках на рыболовных тонях.

Как сообщили в правительстве Ленинградской области, 18−19 мая 2019 года в городе Новая Ладога (Волховский район) состоится первый региональный Фестиваль «Корюшка идет!».

На ярмарке будет представлена не только корюшка, но и другие виды рыб Ладожского озера — щука, плотва, окунь, лещ, сопа, чехонь, а также продукция региональных рыбопереработчиков.

В рамках фестиваля планируется проведение соревнования по рыбной ловле в акватории реки на кубок губернатора Ленинградской области. А в реку Волхов будут выпущены мальки сига.

В рамках фестиваля будет работать ярмарка ремесел, выставочное пространство «Аллея художников», игровая программа «Морская феерия». На концертной сцене пройдет музыкальное шоу «От классики до современности». Фестиваль «Корюшка идёт!» планируется сделать ежегодным.

Смотрите галерею к статье

Читайте ранее в этом сюжете: «Коммунистам Петербурга» надоели коты: даёшь корюшку!