Суд США признал виновной в мошенничестве «наследницу состояния» Сорокину

Нью-Йорк, США, , 10:05 — REGNUM Суд Нью-Йорка признал виновной в мошенничестве эмигрантку из России, ныне гражданку Германии Анну Сорокину, передает канал n-tv 26 апреля. Виновная выдавала себя за наследницу огромного состояния и пользовалась доверием в Нью-Йорке.

Судья Сайрус Вэнс счел доказанным, что девушка проникла в высшее общество США под фальшивой личностью Анна Делви и таким образом обманула своих жертв на $275 тыс. Кроме того, вместе с сообщниками она пыталась заполучить еще миллионы долларов для ведения роскошной жизни. Мера наказания для 28-летней Сорокиной будет озвучена 9 мая. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Анна Сорокина родилась в Подмосковье и возрасте 16 лет переехала в Германию. Затем она оказалась в высшем обществе Нью-Йорка. Как сообщало ИА REGNUM, производитель телесериалов Netflix намерен снять многосерийный фильм об авантюрной истории Сорокиной.

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