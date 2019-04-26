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В 2019 году в Казахстане планируют запустить 10 «зеленых» электростанций

Общество

В 2019 году в эксплуатацию уже сдано семь возобновляемых источников мощностью 147,6 МВт

Нур-Султан, 26 апреля 2019, 09:58 — REGNUM  До конца 2019 года в Казахстане планируют запустить в эксплуатацию десять объектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ) суммарной мощностью 236 МВт. Об этом заявил министр энергетики республики Канат Бозумбаев на встрече с представителями НПО, сообщает 26 апреля агентство «Казинформ».

Министр отметил, что в 2019 году в эксплуатацию сдано семь возобновляемых источников мощностью 147,6 МВт. По итогам 2020 года общее количество объектов ВИЭ планируется довести до 95 с суммарной мощностью 1483 МВт, уточнил Бозумбаев.

По его словам, к концу 2021 в Казахстане будет запущено 119 ВИЭ мощностью 2096 МВт. В настоящее время в республике действуют 74 возобновляемых источника суммарной мощностью 678,6 МВт.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля в поселке Гульшат Карагандинской области Казахстана состоялась торжественная церемония запуска солнечной электростанции мощностью 40 МВт.

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