В Тюменской области глава сельсовета пыталась присвоить 1,2 млн рублей

р-н Сорокинский, Тюменская область, , 09:52 — REGNUM В Тюменской области глава администрации Знаменщиковского сельского поселения Сорокинского района сперва незаконно получила, затем вернула жилищную субсидию в сумме более 1,2 млн рублей. Ишимский городской суд приговорил её к трём годам условного срока и назначил штраф в сумме 50 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Напомним, молодые семьи, если хотя бы один из членов которых работает в агропромышленном комплексе или в социальной сфере в сельской местности, имеющие собственные и заёмные средства в размере не менее 30% расчетной стоимости строительства жилья, вправе получить бюджетную жилищную субсидию в Тюменской области.

В 2015 году обвиняемая составила фиктивный договор о трудоустройстве своего сына, проживавшего в Ишиме, на сельхозпредприятие Сорокинского района. Поддельным был и договор о предоставлении ему 30% заёмной суммы. Документы были собраны для незаконного получения жилищной субсидии, которую чиновница получила в 2017 году на банковский счёт и обналичила.

Суд признал её виновной признана виновной по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении социальных выплат, совершенное в особо крупном размере») и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).

Хищение было выявлено в 2018 году в ходе проверки прокуратуры Сорокинского района. Чиновница признала свою вину и вернула в бюджет похищенную жилищную субсидию в сумме более 1,2 млн. рублей.

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