Названа дата релиза игры по комиксу про кота-детектива Джона Блэксэда

Париж, , 09:44 — REGNUM Стала известна дата релиза нуарной игры Blacksad: Under the Skin про кота-детектива. Разработчики назвали её в новом трейлере проекта, который был опубликован 25 апреля на YouTube-канале студии Microïds.

Игра выйдет на платформах PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, ПК и Mac 26 сентября 2019 года. Создатели сообщили, что она получит дублированную озвучку на английском, французском и испанском языках, а также будет иметь встроенные английские, французские, испанские, итальянские и немецкие и голландские субтитры.

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Напомним, в основу Blacksad: Under the Skin лег популярный комикс Хуана Диаса Каналеса и Хуанхо Гуарнида. Его сюжет рассказывает о приключениях антропоморфного детектива по имени Джон Блэксэд.