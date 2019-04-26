СБУ не нашла нарушений в опросе социологов об отделении Галичины

Киев, , 09:48 — REGNUM Служба безопасности Украины провела проверку и пришла к выводу, что в опросе социологов, изучавших отношение к идее отделении Галичины от Украины нет нарушения закона. Об этом заявил директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто 26 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.

«Представитель СБУ позвонил сегодня и сообщил, что проверка не выявила нарушений», — рассказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Паниотто рассказал, что социологи проводили регулярное исследование отношения жителей Западной Украины к вопросу о возможном выходе региона из состава Украины. Опрос заказало издание «Зеркало недели».

По мнению директора КМИС, подобные опросы должно заказывать само СБУ, а не искать в действиях социологов признаки сепаратизма.

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