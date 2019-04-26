Территорию остановленного на Байкале китайского завода заселили птицы

р.п. Култук, Иркутская область, , 09:55 — REGNUM Вопреки мнению сторонников строительства завода по производству бутилированной воды Байкала для китайских потребителей в иркутском посёлке Култук, скандально известные после рытья каналов Таловские болота уже заселили первые перелётные птицы, в том числе и «краснокнижные». В этом убедился кандидат биологических наук Виталий Рябцев, побывав на днях на месте замороженной стройки и перекопанной водоводом территории. Своими впечатлениями он поделился на своей странице в ЖЖ-блоге.

«Побывал 24 апреля с группой немецких тележурналистов на Таловских болотах (пос. Култук). Здесь — в самой южной точке Байкала — весной появляется первая полоса открытой воды. Что очень востребовано перелетными птицами. На Байкале лед еще столь крепок, что по нему спокойно ходят рыбаки», — отмечает учёный.

Зато вдоль болота, по его наблюдениям, уже имеется цепь открытых разводьев, а на них — стаи птиц.

«Состав уже довольно разнообразный. Особенно многочисленна серебристая чайка — примерно 300 особей. Много видов уток. Наиболее многочисленны — кряква и шилохвость (на каждую приходится примерно по 200−250 особей). Гоголей — не менее 100, с ними один-два десятка больших крохалей. Чирков свистунков тоже около сотни, трескунков — лишь несколько штук. Широконоска, свиязь, хохлатая чернеть — также по несколько особей. Зато огарей — примерно 30−40. Встречена пара касаток. Численность этой утки по сравнению с 1970—1980 годами, катастрофически сократилась, по этой причине включена в международный Красный список», — пояснил орнитолог.

По его словам, в учет попали далеко не все птицы, так как была осмотрена лишь часть береговой линии Таловских болот.

«Вероятно, общая численность уток в этот день превышала тысячу особей», — подчеркнул Виталий Рябцев.

Также в Култуке ему попался «ненавистный рыбакам» большой баклан, но он был представлен лишь одной особью.

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«Серые цапли присутствовали в числе четырёх (но для всего болота их может быть и в несколько раз больше). Из хищников — черный коршун. Из мелочи — стайки белых трясогузок на берегу, пары полевых жаворонков на сгоревшем болоте (странно, что в такую хорошую погоду они вели себя тихо, а не распевали в вышине), каменки — обыкновенная, плясунья, плешанка (первая гнездится по окраинам болот, ближайшие места гнездования второй — скалы над Кругобайкальской железной дорогой, третьей — степи Приольхонья)», — поделился увиденным учёный.

Он напомнил, что ранее представитель завода «АкваСиб» отмечал, что «водоводы для завода были проложены по участкам, которые относятся к землям промышленных объектов, тогда как перелётные птицы останавливаются дальше». Немало тех, кто делал аналогичное заявление, нашлось и в соцсетях.

«Знатоки (очень переживающие за «инвестиционный проект») утверждали, что утки «держатся далеко от строящегося завода, в районе Шаманского мыса». Однако много птиц держалось вблизи края болота, разрытого заводом. Пара огарей отмечена рядом со стройкой. Стаи речных уток — у нарытых по мелководью земляных валов», — заявил Виталий Рябцев. Свой рассказ он сопроводил фотографиями с установленными на снимках датами.

Напомним, строительство завода по производству бутилированной воды в иркутском посёлке Култук на Байкале было начато ударными темпами с начала 2019 года, хотя власти Приангарья анонсировали его ещё два года назад, назвав приоритетным и инвестиционным проектом.

Больше всего претензий к собственникам компании «АкваСиб» с 99-процентным китайским участием со стороны общественности, местных жителей и учёных касалось именно Таловских болот: чтобы провести трубопровод, это место зимовки и обитания перелётных птиц перерыли глубокими каналами. Возникли обоснованные подозрения, что проект данного строительства был одобрен с нарушениями. Впоследствии так и оказалось.

Строительство завода по розливу питьевой воды компанией «АкваСиб» было приостановлено решением Кировского районного суда Иркутска с 15 марта 2019 года. А 27 марта та же инстанция удовлетворила ходатайство Западно-Байкальского межрайонного прокурора и признала незаконным положительное заключение экологической экспертизы по строительству завода в Култуке. Любопытно, что именно из-за Таловских болот в своё время надзорные органы не согласовали аналогичный проект российского предприятия.

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