Джокер возвращается: спин-офф Persona 5 выйдет на консоли Nintendo Switch

Токио, , 10:34 — REGNUM Компания Atlus анонсировала новую игру в серии Persona во время концерта Persona Super Live: P-Sound Street 2019: Welcome to No. Q Theater. Проект будет называться Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers и выйдет для консолей Nintendo Switch и PS4, сообщается на официальном сайте проекта.

Сообщается, что Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers — это спиноф пятой части франшизы, выполненный в популярном японском жанре musou (жанр, в котором персонаж под контролем игрока сражается с огромными армиями слабых противников).

Судя по трейлеру, геймерам снова предстоит взять на себя управление Джокером — главным героем Persona 5. Только теперь вместе шпионских вылазок он будет сражаться с сотнями врагов в открытом бою — помощь ему вновь окажет могущественный дух по имени Арсен.

Дата релиза Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers пока не сообщается.

Напомним, что ранее Джокер из Persona 5 стал полноценным игровым персонажем файтинга Super Smash Bros. Ultimate. Среди боевых умений героя: удар клинком, выстрел из пистолета, притягивание врагов крюком и призыв духа-помощника Арсена Люпена.

