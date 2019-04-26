Екатеринбург, , 09:36 — REGNUM Уральскому клиническому лечебно-реабилитационному центру (Нижний Тагил), организованного умершим меценатом Владиславом Тетюхиным, не будут сокращать квоты на лечение за счёт бюджета и системы обязательного медстрахования. Об этом заявил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков журналистам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Журналисты задали чиновнику вопрос, будут ли увеличены квоты, о чём просили сотрудники центра.

«Я могу сказать одно: они не сокращены. Они находятся в том же формате, в котором они были всегда», — лаконично ответил министр.

Ранее сотрудники Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра опубликовали коллективное обращение, в котором просили свердловских властей увеличить квоты на лечение больных за счет областного бюджета и системы ОМС. Центр был организован ныне покойным уральским меценатом и промышленником Владиславом Тетюхиным в 2014 году. После смерти Тетюхина губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал сберечь и развить наследие мецената.

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