Sega выпустила смешной мультфильм про игру Team Sonic Racing

Токио, , 09:31 — REGNUM Компания Sega выложила в сеть второй рекламный анимационный ролик предстоящей игры Team Sonic Racing. Он был опубликован 25 апреля на YouTube-канале Sonic the Hedgehog.

Снял мультфильм аниматор Юкио Кусумото. В описании к видео администрация канала поблагодарила команду проекта, которая работала над созданием игры, в том числе Тайсона Гессе, Neko Productions, Яна Матчлера, Sonic Team и Джун Сенуэй.

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Напомним, релиз Team Sonic Racing Overdrive состоится 21 мая на платформах Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК. Игра представляет собой аркадный автосимулятор.

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