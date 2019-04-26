Борьбу с Эболой в ДР Конго облегчит продовольственная помощь — эксперты

Киншаса, , 09:37 — REGNUM Предоставление большего количества продовольственной помощи в регионы ДР Конго, столкнувшиеся со вспышкой лихорадки Эбола, может помочь остановить распространение болезни. В настоящее время происходит вторая по величине эпидемия Эболы за всю историю болезни, передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявления гуманитарных организаций от 24 апреля.

По данным Международной системы слежения за продуктами питания (IPC), в 2018 году у 15% жителей страны не было достаточного количества еды, чтобы прокормить семью.

«Люди, получающие продовольствие, лучше настроены на содействие в регистрации, вакцинации и лечении», — заявил Клод Джибидар, глава Всемирной продовольственной программы в ДР Конго.

Он добавил, что доставка продовольствия в семьи, предрасположенные к Эболе, поможет предотвратить распространение болезни, принуждая людей оставаться дома вместо того, чтобы идти на рынок и в другие общественные места.

По словам представителя Норвежского Совета по делам беженцев (NRC), поддержка граждан, проживающих в районах, «подверженных жестокости» после нескольких лет конфликта в регионе, может оказать благотворное влияние на лечение лихорадки Эбола.

«Вряд ли кто-то без жилья, без еды, без образования для детей… пойдет получать лечение, когда их базовые нужды не обеспечены», — сообщила представительница NRC Кимберли Беннетт.