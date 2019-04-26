Дискриминация? В Австралии закрывается кафе с завышенными ценами для мужчин

Мельбурн, Австралия, , 09:27 — REGNUM В Мельбурне (Австралия) из-за давления общественности закрывается известное веганское кафе, в котором мужчины должны были платить больше, чем женщины, передает канал n-tv.

Заведение Handsome Her закроет свои двери после прощальной вечеринки 28 апреля. За два года своей работы кафе столкнулось с критикой и обвинениями в дискриминации, поскольку счет для мужчин выставлялся на 18% выше, чем для женщин. Владельцы заведения обосновывали это тем, что по статистике женщины зарабатывают меньше именно на 18%.

«Мы были просто небольшим заведением на Сидней-роуд, пытались создать пространство, в котором будет отдан приоритет женщинам и их проблемам. (…) Но внезапно мы стали боксерской грушей, которую добили Мельбурн и интернет», — говорится в сообщении администрации кафе на Facebook.

Оплата наценки в счетах была добровольной, иначе заведению пришлось бы столкнуться с судебным иском. Австралийские законы строги к дискриминации.