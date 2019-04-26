Симферополь, , 09:20 — REGNUM

Отдых в Крыму предстоящим летом на одного человека в среднем обойдется в 2,8 тыс. рублей в день, сообщил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Балаклава. Крым Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По его словам, Крым является самым популярным в России курортом, где отдыхающие в 2019 году планируют провести свои отпуска, а спрос на отдых на полуострове есть до конца года.

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«Средняя стоимость отдыха в Крыму составит 2,8 тыс. рублей в день, — цитирует РИА Новости Черняка. — Стоимость зависит от комфортабельности номеров, питания и дополнительных услуг».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин отметил рост туристического потока в Крым более чем на треть за три года. Он подчеркнул, что посещение полуострова — реальный выбор туристов.

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