Пятница, 26 Апреля 2019 года
09:15:02 МСК

В Китае спустя три года пойман студент, жестоко убивший собственную мать

Общество

Убийца настолько хорошо замёл следы, что тело матери было найдено только спустя полгода после смерти

Пекин, 26 апреля 2019, 09:13 — REGNUM  Бывший студент Пекинского университета, подозреваемый в убийстве собственной материл схвачен полиций спустя три года бегов, сообщили в Фучжоуском бюро общественной безопасности, передает 26 апреля издание Beijing News.

Подозреваемый по имени У Сеюй был схвачен в Чунцинском международном аэропорту Цзянбэй во время подъема на борт самолета 21 апреля, сообщает издание. После задержания при нем было найдено более 30 ID-карт, которые используются в Китае вместо паспорта, которые были куплены им по интернету.

Полиция Фучжоу 3 марта 2016 года объявила награду в размере 50 тыс. юаней ($7 429,86) в обмен на ценную информацию о местонахождении У, обвиняемого в убийстве матери по имени Се Тяньцинь, которому на тот момент было 22 года.

Се была найдена мёртвой 14 февраля 2016 года в ее жилище в учительском общежитии средней школы Фучжоу. Считается, что она была убита собственным сыном после конфликта, который произошел между ней и сыном 11 июля 2015 года.

Предполагается, что У опечатал комнату после убийства, запаковав перед этим труп в огромное количество слоев пластика и одежды, а также разложил всюду активированный уголь для того, чтобы устранить запах разложения.

Кроме того, он разместил в комнате камеры видеонаблюдения и подключил их к своему компьютеру, а затем даже умудрился занять более 1 млн юаней на имя своей матери после смерти.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Бытовые убийства
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить