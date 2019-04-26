В Китае спустя три года пойман студент, жестоко убивший собственную мать

Пекин, , 09:13 — REGNUM Бывший студент Пекинского университета, подозреваемый в убийстве собственной материл схвачен полиций спустя три года бегов, сообщили в Фучжоуском бюро общественной безопасности, передает 26 апреля издание Beijing News.

Подозреваемый по имени У Сеюй был схвачен в Чунцинском международном аэропорту Цзянбэй во время подъема на борт самолета 21 апреля, сообщает издание. После задержания при нем было найдено более 30 ID-карт, которые используются в Китае вместо паспорта, которые были куплены им по интернету.

Полиция Фучжоу 3 марта 2016 года объявила награду в размере 50 тыс. юаней ($7 429,86) в обмен на ценную информацию о местонахождении У, обвиняемого в убийстве матери по имени Се Тяньцинь, которому на тот момент было 22 года.

Се была найдена мёртвой 14 февраля 2016 года в ее жилище в учительском общежитии средней школы Фучжоу. Считается, что она была убита собственным сыном после конфликта, который произошел между ней и сыном 11 июля 2015 года.

Предполагается, что У опечатал комнату после убийства, запаковав перед этим труп в огромное количество слоев пластика и одежды, а также разложил всюду активированный уголь для того, чтобы устранить запах разложения.

Кроме того, он разместил в комнате камеры видеонаблюдения и подключил их к своему компьютеру, а затем даже умудрился занять более 1 млн юаней на имя своей матери после смерти.