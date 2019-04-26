Село Якутии заливает нечистотами из септика туберкулёзной больницы

Якутск, , 09:22 — REGNUM В селе Якокут Алданского района Якутии осталось всего около 15 домов, в которых люди живут среди руин и рядом с туббольницей, но повода для ликвидации этого населённого пункта нет, уверены чиновники. Притом, что оставшиеся дома — это бараки из уже трухлявых брёвен, построенные в 30-х годах XX века, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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О состоянии села газете «Алданский рабочий» рассказала его бывший фельдшер Валентина Кулиева. Сама она после закрытия ФАПа переехала из Якокута в посёлок Ленинский, и вспоминает о прошлой жизни с ужасом:

«Бараки старые, 30-х годов постройки. Брёвна давно превратились в труху, всё сыпется и валится. Не лучше и система отопления — уже сил не было чинить бесконечные порывы и течи. Аварии я обычно устраняла своими силами — накладывала резиновые хомуты и скручивала эти «латки» проволокой».

По словам Валентины Кулиевой, последнее предприятие в Якокуте закрылось в конце 90-х годов, а упадок начался ещё в 70-х, когда там ликвидировали электростанцию, которую сочли недостаточно мощной. Теперь в селе работает только туберкулезная больница, которая скорее негативно, чем положительно влияет на жизнь в Якокуте.

Как рассказала глава муниципального образования «посёлок Ленинский», куда входит Якокут, Светлана Гордиенко, больничный септик часто переполнен и нечистоты бегут по дорогам и в огороды. Кроме того, стационар является учреждением открытого типа, и в передвижениях пациенты не ограничены. Выписываясь из больницы, они заселяются в пустующие дома и остаются в Якокуте. Из-за туббольницы нет возможности заниматься животноводством — скот также подвержен заражению палочкой Коха.

«На пяти прилегающих друг к другу улочках, среди унылых руин, притаились 1,5 десятка домов, в которых ещё теплится жизнь. Неблагоустроенность, запустение и прогрессирующая всюду разруха — описывать бытие якокутцев можно бесконечно. Снабжение полностью отсутствует: в селе нет ни одного магазина. До районного центра три десятка километров, автобус ходит раз в неделю. Неотдалённый географически Якокут остаётся бесконечно далеким от цивилизации», — характеризует состояние населённого пункта газета «Алданский рабочий».

Картину дополняет вой брошенных уезжавшими жителями собак, которые сбиваются в стаи, и шаткий мост на въезде в село — деревянные конструкции полностью прогнили. Жители опасаются, что опоры моста могут не выдержать весенний паводок.

Жители Якокута просят закрыть и расселить село. В 2016 году люди, заручившись поддержкой депутатов муниципалитета, обращались в министерство экономики республики, но оттуда пришёл ответ: «Критериев для ликвидации населённого пункта недостаточно». Району рекомендовано расселять жителей Якокута, но пока в бюджете нашли деньги только на переселение трёх семей. Светлана Гордиенко надеется, что к осени удастся переселить в Алдан или Ленинский и остальные 13 семей.

Как сообщало ИА REGNUM, жители посёлка Транспортный в Магаданской области уже устали ждать расселения этого населённого пункта, давно получившего статус неперспективного и подлежащего закрытию. В посёлке нет ни школы, ни детского сада и осталось всего четверо детей. Фактически в Транспортном проживают 50 человек, и большинство из них — пенсионеры. Из учреждений в посёлке продолжают работать только котельная, водозабор, участок центральных электрических сетей, фельдшерско-акушерский пункт, почта и администрация. В посёлке остался только один магазин, качество воды низкое, а с телевещанием перебои. Транспортный давно признали неперспективным, он входит в региональную программу содействия расселению. В 2017 году на расселение семей из этого посёлка было выделено 50 млн рублей, люди получили возможность переехать в Магадан.