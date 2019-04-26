В Перми в I квартале госпитализированы 8 пассажиров международных рейсов

Пермь, , 09:16 — REGNUM В аэропорту «Пермь (Большое Савино)» в первом квартале 2019 года выявлено восемь больных авиапассажиров, прибывших в столицу региона из других стран. Среди них два человека с подозрением на инфекционные заболевания, шесть человек с подозрением на соматические заболевания (функциональное расстройство пищеварения, язва желудка, состояние после инсульта и прочие). Граждане доставлены в медицинские организации. В отношении каждого проведен необходимый комплекс противоэпидемических мероприятий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю.

В ведомстве подчеркнули, что санитарно-карантинный контроль в воздушном пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации «Пермь (Большое Савино)» осуществляется в круглосуточном режиме.

В первом квартале 2019 года действовали прямые перелёты в Азербайджан, Болгарию, Вьетнам, Грузию, Индию, Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд, Турцию, Швейцарию. Досмотрено при прибытии 107 воздушных пассажирских и грузовых судов, 23 545 пассажиров. Осмотр прибывающих из зарубежных стран организован с использованием тепловизионного оборудования. При отбытии из России досмотрено 101 воздушное судно.