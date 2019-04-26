Освобождение Ракки: правозащитники заявили о гибели 1,6 тыс. мирных граждан

Дамаск, , 09:13 — REGNUM По данным правозащитников из Amnesty International, в боях за сирийскую Ракку погибли свыше 1,6 тыс. мирных граждан. Об этом 25 апреля сообщается на сайте организации.

Бои за освобождения Ракки, которую боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) считали столицей своего квазигосударственного образования, длились четыре месяца и завершились в октябре 2017 года.

Правозащитники изучали снимки со спутников во время боев за город, проверяли свидетельства очевидцев, также проводились исследования в самой Ракке после освобождения ее от террористов.

По итогам проделанной работы было установлено, что коалиция, возглавляемая США, наносила артиллерийские и авиаудары по гражданским объектам, не уделяя достаточного внимания разведке. Это и стало причиной высоких гражданских потерь.

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