Пятница, 26 Апреля 2019 года
09:14:11 МСК

Освобождение Ракки: правозащитники заявили о гибели 1,6 тыс. мирных граждан

Общество

Коалиция, возглавляемая США, наносила удары по гражданским объектам

Дамаск, 26 апреля 2019, 09:13 — REGNUM  По данным правозащитников из Amnesty International, в боях за сирийскую Ракку погибли свыше 1,6 тыс. мирных граждан. Об этом 25 апреля сообщается на сайте организации.

Бои за освобождения Ракки, которую боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) считали столицей своего квазигосударственного образования, длились четыре месяца и завершились в октябре 2017 года.

Правозащитники изучали снимки со спутников во время боев за город, проверяли свидетельства очевидцев, также проводились исследования в самой Ракке после освобождения ее от террористов.

По итогам проделанной работы было установлено, что коалиция, возглавляемая США, наносила артиллерийские и авиаудары по гражданским объектам, не уделяя достаточного внимания разведке. Это и стало причиной высоких гражданских потерь.

Читайте ранее в этом сюжете: Коалиция США признала убийство около 1300 мирных жителей на Ближнем Востоке

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить