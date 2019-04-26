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Спасатели держат на контроле паводковую ситуацию в Новосибирской области

Общество

Из-за таяния снега в поселке Усть-Ламенка произошло частичное подтопление 11 приусадебных участков

Спасатели держат на контроле паводковую ситуацию в Новосибирской области
Иллюстрация: 54.mchs.gov.ru
Паводок. Новосибирская область

Новосибирск, 26 апреля 2019, 08:53 — REGNUM  Паводковая ситуация в Новосибирской области находится на круглосуточном контроле спасателей, сообщает 26 апреля пресс-служба регионального главного управления МЧС РФ.

Отмечается, что оперативные группы муниципальных образований и местного пожарно-спасательного гарнизона следят за развитием ситуации в Венгеровском районе, где из-за таяния снега и повышения уровня воды в реке Кама в поселке Усть-Ламенка произошло частичное подтопление 11 приусадебных участков.

В настоящее время на месте организовано дежурство спасателей и других специалистов, которые проводят мониторинг гидрологической обстановки, подворовые обходы и готовы оказать всю необходимую помощь населению.

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