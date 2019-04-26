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Ситуация в Ливии значительно ухудшилась — МККК

Общество

Более 30 тыс. человек стали беженцами

Триполи, 26 апреля 2019, 08:58 — REGNUM  Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) заявили о серьезном ухудшении гуманитарной ситуации в Ливии, сообщает 26 апреля Al Jazeera.

«Густонаселенные жилые районы постепенно превращаются в поля сражений», — говорится в заявлении гуманитарной организации.

В больницах, как утверждают в МККК, наблюдается острая недостаточность в медикаментах, также существуют проблемы с подачей электроэнергии. Беженцами стали свыше 30 тыс. человек.

Напомним, за последние три недели ситуация в Ливии значительно осложнилась. Военные, лояльные главнокомандующему Халифе Хафтару, начали наступление на Триполи, где находятся представители Правительства национального единства. Жертвами столкновений уже стали сотни человек.

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Гражданская война в Ливии
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