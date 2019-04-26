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В Курчатовском институте отметили значимость творческих профессий в будущем

Общество

Будут востребованы специалисты, обладающие знаниями из разных областей

Москва, 26 апреля 2019, 08:35 — REGNUM  Новые технологии значительно меняют современный рынок труда, а в будущем будут востребованы специалисты творческие, обладающие знаниями из разных областей и способные придумывать и создавать новое, считает президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. Об этом сообщила пресс-служба института.

Накануне в научном центре прошла встреча с представителями Главгосэкспертизы России. Знакомя гостей с уникальной междисциплинарной образовательной программой Института нано-, био-, информационных, когнитивных и социогуманитарных наук и технологий МФТИ, Ковальчук объяснил, что система образования должна трансформироваться.

«Сегодня должна радикально меняться система образования. Нужно выбирать специальности творческие. Очень важна гуманитарная составляющая в естественно-научном образовании», — подчеркнул глава научного центра.

Ранее в Курчатовском институте предложили создавать биоэкопоселения в Арктике, которые обеспечат себя продовольствием, электро‑ и теплоэнергией и одновременно смогут утилизировать отходы своей жизнедеятельности.

Читайте ранее в этом сюжете: В Курчатовском институте предлагают создавать биоэкопоселения в Арктике

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