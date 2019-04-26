Мечеть и храм заложили в Чечне Виктор Золотов и Рамзан Кадыров

Грозный, , 08:32 — REGNUM В Чечне будет построен храмовый комплекс — мечеть и православный храм на одной площади. Его строительству положено начало 25 апреля на территории 46-й отдельной ордена Жукова бригады оперативного назначения, написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он сообщил, что вчера состоялась закладка капсулы в основание мечети и храма. Право заложить храмовый комплекс предоставили директору Федеральной службы войск Национальной гвардии — главнокомандующему войсками Национальной гвардии РФ генералу армии Виктору Золотову и Рамзану Кадырову.

Мечеть будет названа в честь ветерана Великой Отечественной войны Героя Советского Союза Мовлида Висаитова, а православный храм — в честь преподобного князя Даниила Московского. По словам главы Чечни, строительство храмового комплекса будет вестись на денежные средства, выделенные Региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

Чеченский лидер поделился проектом будущего храмового комплекса. Оба здания будут вмещать до 200 человек каждое, их площадь составит около 200 кв. м, высота — около 25 м. Православный храм будет выполнен в традициях владимирско-суздальской архитектуры, а мечеть — в византийско-турецкой. В центре храмового комплекса будет возвышаться камень с изречениями из Корана и Евангелия.

Открыть комплекс планируется 9 мая 2020 года — к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В истории войск Росгвардии такой духовный проект реализуется впервые, отметил Кадыров.