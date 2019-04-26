Престиж военного в России высокий — опрос

Москва, , 08:28 — REGNUM Более половины жителей России (56%) оценивают престиж военного в обществе как высокий, 14% — как низкий, Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение».

По мнению 53% опрошенных в последнее время престиж военного в России растёт. В обратном убеждены 7%, 24% заявили, что не меняется.

45% граждан РФ хотели бы, чтобы их дети (внуки) стали офицерами, кадровыми военными. 40% не выражают такого желания.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 7 апреля 2019 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Подробнее: Более 70% граждан РФ считают службу в армии школой жизни

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, большинство жителей России (72%) считают службу в армии школой жизни, 18% — потерянным временем.

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