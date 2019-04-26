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Нацбанк Казахстана выпустил монеты с надписями на латинице

Общество

На лицевой стороне изображен цифровой номинал монеты с надписью «Teńge»

Нур-Султан, 26 апреля 2019, 08:21 — REGNUM  Национальный банк Казахстана выпустил циркуляционные монеты номинальной стоимостью 1, 2, 5, 50 и 100 тенге с измененным дизайном, сообщили 26 апреля в пресс-службе финансового регулятора.

Отмечается, что все надписи на монетах выполнены с использованием алфавита на основе латинской графики. В частности, слово «Қазақстан» на государственном гербе заменено на «Qazaqstan».

На оборотной стороне монеты изображен государственный герб Казахстана, а также надпись «Qazaqstan Respýblikasy». На лицевой стороне изображен цифровой номинал монеты с надписью «Teńge».

Напомним, 20 марта 2019 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одобрил новый дизайн монет. В феврале 2019 года бывший глава республики Нурсултан Назарбаев утвердил концепцию дизайна банкнот и монет.

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