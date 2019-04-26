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Более 70% граждан РФ считают службу в армии школой жизни

Общество

Опрос ФОМ

Москва, 26 апреля 2019, 08:01 — REGNUM  Большинство жителей России (72%) считают службу в армии школой жизни, 18% — потерянным временем. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение».

61% граждан РФ полагают, что каждый молодой человек обязан пройти службу в армии. 36% считают, что он должен иметь право сам решать, служить в армии или нет.

По мнению 15% опрошенных, служить должны только или преимущественно призывники, 50% — что только или в основном контрактники, 26% — за равное соотношение тех и других.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 7 апреля 2019 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

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Как сообщало ИА REGNUM, начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский заявил, что полный отказ от призыва в армию нецелесообразен.

Подробнее: В Генштабе обосновали нецелесообразность отказа от призыва в России

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Вооруженные силы России
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