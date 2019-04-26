Нестабильным регионам Камеруна необходимо больше помощи — эксперт

Яунде, , 08:00 — REGNUM В Камеруне десятки тысяч человек живут в зарослях без гуманитарной помощи после двух лет боев между сепаратистами и силами правительства, передает VOA Africa со ссылкой на международное правозащитное агентство.

Сепаратистами является англоговорящее меньшинство из юго-западных и северо-западных районов страны. Президент Поль Бийа, представляющий франкоговорящее правительство, в 1982 году назвал сепаратистов террористами.

Власти Камеруна не смогли привлечь масштабную международную гуманитарную помощь. Более полумиллиона человек юго-западного региона стали беженцами.

«Они рассказывали ужасные истории о том, как деревни атаковали ночью. Часто они не понимали, какая из сторон нападала. Некоторые считали, что это было правительство. Другие заявляли, что это были сепаратисты. Все они бежали ни с чем, это у них было общее», — заявил генеральный секретарь Норвежского совета по вопросам беженцев Ян Эгеланд.

Эгеланд призывает обе стороны разрешить гуманитарным организациям доступ к нестабильным регионам. А правительства европейских стран и другие правозащитные организации он призвал начать предоставлять помощь местному населению.