Фредерик, , 07:55 — REGNUM

Десятилетняя школьница, родившаяся без кистей рук, стала победительницей национального конкурса каллиграфии в США, сообщает портал 20 minutos 25 апреля.

Девочка Сара Х. выиграла Национальный конкурс каллиграфии — 2019, проводимый компанией Zaner-Bloser, разрабатывающей образовательные ресурсы в области лингвистики. В конкурсе принимали участие школьники, имеющие какие-либо проблемы в физическом или умственном развитии, а судьями выступили терапевты. Победительнице присуждена премия в размере $500.

Известно, что победительница учится в третьем классе католической школы в городе Фредерик (штат Мэриленд). По ее словам, ее талант к каллиграфии обнаружился, когда в школе изучали написание курсивом. Девочка пишет, зажимая ручку двумя руками без кистей.

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