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В выходные в Москве похолодает до +8 °С

Общество

Атмосферное давление в норме

Москва, 26 апреля 2019, 07:35 — REGNUM  В последние дни апреля в Москве и Подмосковье существенно похолодает — на 7−10 °С. Прохладную погоду принесёт холодный антициклон с севера, передают Метеоновости.

В субботу, 27 апреля, в столичном регионе будет тепло, температура воздуха прогреется до +20…+23. Сохранится солнечная погода, но местами пройдут кратковременные дожди.

На Пасху, 28 апреля, начнётся похолодание, ветер с северо-запада усилится до 5−10 м/с. Температура понизится до +8…+10 °С, местами до +5 °С. Осадков не ожидается. Атмосферное давление в норме — 746−748 мм рт. ст.

Подробнее: На смену апрельскому теплу в Москву идёт похолодание

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие два месяца из-за вторжения холодных воздушных масс из Арктики в Москву могут прийти ураганы и штормовые ветра.

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