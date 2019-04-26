В выходные в Москве похолодает до +8 °С

Москва, , 07:35 — REGNUM В последние дни апреля в Москве и Подмосковье существенно похолодает — на 7−10 °С. Прохладную погоду принесёт холодный антициклон с севера, передают Метеоновости.

В субботу, 27 апреля, в столичном регионе будет тепло, температура воздуха прогреется до +20…+23. Сохранится солнечная погода, но местами пройдут кратковременные дожди.

На Пасху, 28 апреля, начнётся похолодание, ветер с северо-запада усилится до 5−10 м/с. Температура понизится до +8…+10 °С, местами до +5 °С. Осадков не ожидается. Атмосферное давление в норме — 746−748 мм рт. ст.

Подробнее: На смену апрельскому теплу в Москву идёт похолодание

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие два месяца из-за вторжения холодных воздушных масс из Арктики в Москву могут прийти ураганы и штормовые ветра.

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