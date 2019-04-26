Более 23 тыс. человек умерло в КНР от инфекционных заболеваний в 2018 году

Пекин, , 07:22 — REGNUM На материковой части Китая зафиксировано 23 377 смертей от инфекционных заболеваний в 2018 году или около 1,68 смертей на 100 тыс. человек, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения, передает 25 апреля агентство Синьхуа.

В общей сложности 7,77 млн случаев инфекционных заболеваний было зафиксировано в Китае за прошедший год или около 559 случаев на 100 тыс. человек. На инфекционные заболеваний категории А приходится 28 случаев холеры, что на 14 случаев больше, чем в 2017 году.

На инфекционные заболеваний категории В приходятся в основном гепатит, туберкулез и сифилис. Их суммарное количество упало на 0,7% с 2017 года. При этом, смертность от них, наоборот, возросла на 17,2%.

Число смертей от СПИДа выросло на 23% относительно 2017 года, и в основном связаны развитием прочих инфекционных заболеваний на фоне развития ВИЧ и СПИД у пациентов, а также имеются случаи смерти пациентов от ВИЧ/СПИД еще до выявления заболевания.

На категорию С приходится наибольшее число инфекционных заболеваний, включая энтеровирусный везикулярный стоматит, диарею и грипп. При этом наибольшее число смертей приходится именно на грипп.

Читайте ранее в этом сюжете: Из-за инфекционных заболеваний в Китае в феврале умерло 1,5 тыс. человек