В ОБСЕ назвали число погибших мирных жителей Донбасса с начала года

Киев, , 07:21 — REGNUM С начала 2019 года из-за войны в Донбассе пострадал 31 мирный житель, сказано в отчёте специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, опубликованном 25 апреля на сайте организации.

«В период с 8 по 21 апреля миссия подтвердила информацию о двух погибших и девяти раненых гражданских лицах. Таким образом, общее число жертв среди гражданского населения с 1 января 2019 года достигло 31 человека: пять погибших и 26 раненых», — рассказали в ОБСЕ.

Количество нарушений режима перемирия за последние две недели несколько снизился с 14,7 тыс. до более 13 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киевской области боевик нацгвардии убил мирного жителя, который подверг критике проведение карательной операции в Донбассе. Ещё один человек получил ранения.

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