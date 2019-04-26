Пекин получил 30 млн тонн сырья из переработанного строительного мусора

Пекин, , 07:01 — REGNUM Более 30 млн тонн переработанной продукции было получено из строительных отходов в 2018 году в Пекине, сообщает 25 апреля агентство Синьхуа.

Изделия затем были использованы в строительстве общественных сооружений и других проектов, инвестируемых правительством города, сообщили в муниципальной комиссии жилья и развития городских и сельских районов.

Еще в апреле 2018 года власти Пекина выпустили постановление, согласно которому в китайской столице будет осуществляться проект по переработке строительного мусора, за который будут отвечать соответствующие департаменты на разных уровнях.

При этом использование продуктов переработки отходов компаниями и предприятиями всячески стимулируется льготной налоговой политикой. На конец марта 2019 года в городе было создано 103 площадки для переработки отходов, среди которых 88 уже сейчас действуют, перерабатывая 85 млн тонн отходов ежегодно. Еще десять площадок суммарной мощностью 5 млн тонн в настоящее время находятся на стадии строительства.

После дробления, очистки и обработки строительный мусор превращается в восстановленное сырье, которое можно использовать для производства кирпичей, цемента или цементного раствора.