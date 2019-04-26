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Китайские контрабандисты пытались перевезти 25 буйволов в трех фургонах

Общество

Семеро подозреваемых признались, что буйволы контрабандой перевозились в Китай из Вьетнама

Куньмин, Китай, 26 апреля 2019, 06:48 — REGNUM  Семеро человек были арестованы в провинции Юньнань на юго-западе Китая по обвинению в контрабанде 25 буйволов, сообщает 25 апреля агентство Синьхуа.

Полиция уезда Магуань остановила фургон во время рядовой проверки 22 апреля, в котором оказалось девять буйволов. Еще два фургона были остановлены в тот же день, там оказалось еще 16 буйволов, сообщили в местном департаменте общественной безопасности.

Семеро подозреваемых признались, что буйволы контрабандой перевозились в Китай из Вьетнама. Инициировано расследование по данному делу.

Как сообщало ИА REGNUM, таможня города Шэньчжэнь на юге Китая изъяла 2,5 тыс. контрабандных изделий из редких видов животных с начала 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Таможня изъяла на юге Китая 2,5 тыс. изделий из редких видов животных

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Контрабанда и борьба с ней
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