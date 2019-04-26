Волонтерам предстоит 15 часов добираться до погорельцев Забайкалья

Улан-Удэ, , 06:42 — REGNUM Бедствие, связанное с масштабными степными пожарами в Забайкалье, не оставило равнодушными многих волонтёров. Некоторые организации, как, к примеру, группа «Молодёжка» Общероссийского народного фронта, уже организовали несколько масштабных акций по сбору гуманитарной помощи в Иркутске, Забайкальском крае и даже Бурятии. Как сообщил сегодня, 26 апреля, корреспонденту ИА REGNUM руководитель одной из групп Максим Кириенко, в настоящее время 23 добровольца направляются в посёлок Балей.

«Мы выехали из Улан-Удэ: 23 добровольца, едем в Балейский район Забайкальского края на ликвидацию последствий ЧС. Основная часть гуманитарной помощи уже находится на месте. Мы с собой везём только то, что нам собрала Республиканская клиническая больница имени Семашко. Шестеро её сотрудников (хирургии, клинические психологи и медицинские сёстры) едут сейчас с нами, будут оказывать там медицинскую, психологическую и доврачебную помощь. На собранные в больнице деньги куплены вёдра, газовые баллоны, сухпайки. Также с нами находятся студенты кафедры МЧС. Рассчитываем прибыть на место через 15 часов», — пояснил Максим Кириенко.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, степные пожары накрыли Забайкалье 19 апреля. В условиях штормового ветра, порывы которого достигали местами 40 метров с секунду, непотушенные палы и, возможно, поджоги, распространились на сотни тысяч гектаров, практически полностью уничтожив часть населённых пунктов. Термические ожоги получили более 30 человек, более 600 признаны пострадавшими. В огне сгорели более 100 домов и более 12 тысяч голов домашнего скота. В регионе действует режим ЧС.

Накануне, 25 апреля, волонтеры группы «Молодёжка» ОНФ отправили из пунктов приёма три грузовика с гуманитарной помощью, собранной в Чите. Помимо этого, волонтёры займутся профилактикой пожаров в Прибайкальском национальном парке. Патрулирование туристических троп и стоянок уже начато в посёлке Листвянка (Иркутская область). Участники группы предупреждают об опасности разведения костров и недопустимости замусоривания уникальных природных территорий.