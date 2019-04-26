Таможня изъяла на юге Китая 2,5 тыс. изделий из редких видов животных

Шэньчжэнь, Китай, , 06:26 — REGNUM Таможня города Шэньчжэнь провинции Гуандун на юге Китая изъяла более 2,5 тыс. продуктов, произведенных из редких и вымирающих видов животных в 2019 году, сообщает 25 апреля агентство Синьхуа.

Таможня Шэньчжэня расследовала 32 случая, связанных с контрабандой вымирающих видов животных за текущий год, изъяв бивни слонов и продукцию из слоновой кости, кожу крокодила, зубы кашалота и яйца попугая.

Специальная операция по борьбе с контрабандой была запущена бюро по борьбе с контрабандой таможни города Шэньчжэня. За это время было арестовано 10 подозреваемых в городах Шэньчжэнь, Шанхай, а также в провинции Цзянсу на востоке страны.

Было также изъято более 200 кг контрабандных изделий, включая изделия из бивней слона, рога носорога, а также эти части тела животных в необработанной форме и красный коралл.

Напомним, что с 31 декабря 2016 года власти Китая усилили свою борьбу за защиту редких видов диких видов животных. Было заявлено, что Поднебесная полностью запрещает продажу изделий из слоновой кости, как и самой слоновой кости на внутреннем рынке, а также импорт и экспорт их за рубеж. С 31 декабря 2017 года запрет официальной вступил в силу.

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