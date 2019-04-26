Медицина. госзакупки, аренда леса: названы коррупционные сферы Зауралья

Курган, , 06:54 — REGNUM Правительство Курганской области обеспокоено вопросами коррупции в сфере лесного хозяйства Зауралья. На сегодня в правоохранительные органы переданы материалы о махинации, когда под видом инвестиционного проекта в Шатровском районе элементарно не платилась арендная плата за природный ресурс. Об этом врио губернатора Вадим Шумков проинформировал полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Николая Цуканова на заседании окружного Совета по противодействию коррупции 25 апреля.

На заседании совета были поставлены задачи по повышению эффективности антикоррупционной деятельности в уральских регионах.

Вадим Шумков сообщил, как правительством области совместно со Счетной палатой, Территориальным фондом обязательного медицинского страхования проведены проверки деятельности центральных районных больниц. Часть материалов ревизии уже передана в правоохранительные органы. Причём в одной из курганских больниц проверяющим пришлось столкнуться с вопиющим случаем, когда глава семейства руководил медучреждением, его супруга и дочь были у него в прямом подчинении и они входили в комиссию по противодействию коррупции.

Кроме того, приняты меры по совершенствованию системы государственных и муниципальных закупок. Внедрена специальная мониторинговая система, которая позволяет контролировать начальную цену контракта, чтобы не допустить ее необоснованного завышения.

Как отметил на совещании полпред президента в УФО Николай Цуканов, ущерб в регионах Уральского федерального округа от коррупционных действий чиновников составил в 2018 году 12 млрд рублей. Возмещено же чуть больше половины.

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