На юго-западе Китая двух наркоторговцев приговорили к смертной казни

Чэнду, Китай, , 06:07 — REGNUM Двое наркоторговцев были приговорены к смерти судом провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает 26 апреля агентство Синьхуа.

Еще шестеро причастных к торговле наркотиками получили пожизненные сроки, в то время как оставшиеся пятеро — сроки от двух до 15 лет тюремного заключения, сообщили в Высшем народной суде провинции.

Банда обвиняется в закупках героина в пограничной провинции Юньнань на юго-западе Китая и транспортировке его в провинцию Сычуань на продажу. В общей сложности 70 упаковок героина общим весом более 23 кг было конфисковано полицией.

Приговор будет передан Высшему народному суду Китая для подтверждения и приведения в исполнение.

Как сообщало ИА REGNUM, в провинции Юньнань на юго-западе Китая было изъято 41 кг наркотиков из Мьянмы, задержаны двое подозреваемых. Кроме того, провинция Юньнань граничит с «треугольником наркоторговли», в который входят Таиланд, Мьянма и Лаос.

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