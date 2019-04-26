Из-за долгов за границу на майские праздники не пустят 3 млн человек

Москва, , 05:24 — REGNUM Порядка трёх миллионов российских граждан не смогут провести майские праздники за пределами России из-за долгов, пишет 26 апреля газета «Известия».

По данным Федеральной службы судебных приставов, число должников растёт. Так, в 2019 году в первом квартале оно оказалось больше (4,4 млн человек), чем в это же время в минувшем году. При этом и величина оплаты долгов выросла в первом квартале этого года: выплачено 19 млрд рублей, тогда как в 2018 г. в этот же период — 12,9 млрд рублей.

Служба приставов отмечает, что запрет на выезд помогает добиться от должников оплаты. По большей части это неплательщики по кредитам (40% от общего числа невыездных должников), по алиментам (20%), по налогам или штрафам ГИБДД (десять процентов). Пять процентов составляют неплательщики по услугах ЖКХ, полтора процента — заёмщики МФО.

Читайте также: В январе 16 тысяч свердловчан стали невыездными из-за долгов на 3 млрд

Читайте ранее в этом сюжете: В России банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов