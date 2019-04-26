Быков объяснил свою госпитализацию

Москва, , 05:00 — REGNUM Отравление стало причиной госпитализации российского писателя Дмитрия Быкова, заявил он в эфире «Эха Москвы».

«Я не знаю, чем я отравился, не знаю, из-за чего у меня случился этот скачок, и не понимаю, почему я фактически в самолёте на Уфу потерял сознание», — сказал Быков.

Речь шла о госпитализации писателя в Уфе в середине апреля, где он находился в командировке, и о резком повышении уровня сахара в крови.

Напомним, Быкова из Уфы перевезли в Москву, где он находился на лечении в Центр нейрохирургии имени Бурденко. Какое-то время пациент был без сознания в тяжёлом состоянии. 22 апреля он пришёл в себя и пообещал скоро вернуться к работе.

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