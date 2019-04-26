Православные отмечают Великую Пятницу

Москва, , 03:30 — REGNUM Великая Пятница отмечается 26 апреля православными христианами.

Православные называют этот день самым скорбным в году, ведь это пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию о крёстных страданиях, смерти Иисуса Христа, о снятии с креста его тела и погребении.

В Великую Пятницу (это день, когда Христос умер на кресте) божественная литургия не служится. Вместо неё совершаются Царские Часы — чтение в храме перед крестом псалмов и Евангелия о страстях Господних.

Днём происходит вынос Плащаницы — плата с изображением Христа, снятого с креста.

Песнопения вечерни Великой Пятницы посвящены страданиям и смерти Христа. Во время службы утрени Великой Субботы совершается крёстный ход с пением погребального «Святый Боже…», во время которого плащаница обносится вокруг храма. Затем плащаница кладётся на середину храма для поклонения.

Напомним, в 209 году православная Пасха приходится на 28 апреля. 25 апреля отмечался Чистый четверг.

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