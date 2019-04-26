Первый канал «забраковал» главу BlaBlaCar из-за пола

Москва, , 02:13 — REGNUM Редактор программы «Доброе утро» на Первом канале счёл, что глава сервиса BlaBlaCar Ирина Рейдер не годится как эксперт, поскольку она — женщина. Об этом Рейдер написала в Facebook.

По словам Рейдер, в «Доброе утро» пригласили участвовать главу BlaBlaCar, не зная, что сервисом руководит женщина. Глава компании должен был выступить как эксперт. Тема касалась того, «как сэкономить на майских» праздниках.

Когда редактор узнал от представителя BlaBlaCar, что экспертом будет Рейдер, он сказал:

«Но Ирина как спикер не подходит. Понимаете, у зрителя есть стереотипы… Ну, там, хороший юрист — это мужчина. Или автомобильный эксперт — мужчина, но не женщина. Может быть вы, Сергей, сможете дать нам интервью?»

Как отмечает Рейдер, «Доброе утро» так и не решилось взять интервью у «женского» эксперта.

https://web.facebook.com/photo.php

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