В Таджикистане чиновник уволен за то, что пригласил коллег на день рождения

Душанбе, , 00:45 — REGNUM Глава округа Хурми города Пенджикент Ахмадулло Иброхимов был уволен с занимаемой должности, так как пригласил на день рождение не только родственников, но и друзей, а также коллег по работе: представителя налоговой службы, военного комиссариата, секретаря вышеназванного округа, пишут таджикистанские СМИ.

Иброхимов обвиняется в нарушении норм закона Таджикистана «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов», согласно которому праздновать день рождения разрешается лишь с родственниками, в кругу семьи. Однако, как отметили в пресс-службе генпрокуратуры Таджикистана, Иброхимов организовал у себя дома два банкета — днем и вечером.

Как сообщили в генеральной прокуратуре страны, вопрос о том, останутся ли гости данного банкета при своих должностях, находится на стадии рассмотрения.

Напомним, что закон Таджикистана «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов» вступил в силу 8 июня 2007 года, регламентирующий количество гостей и «размах» отмечаемых праздников. В случае нарушения этого закона должностные лица должны оплатить штраф в размере 35 тыс. сомони (240 тыс. рублей).

В случае если должностное лицо повторно нарушит данный закон, предусмотрен штраф в размере 40 тыс. сомони (274 тыс. рублей). Для физических лиц предусмотрен штраф в размере 30 тыс. сомони (206 тыс. рублей), а для юридических — 50 тыс. сомони (343 тыс. рублей).