«Мы снова стали обращать внимание на то, что флот — наша защита и опора»

Москва, , 22:16 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с представителями общественности Республики Крым и города Севастополя, состоявшейся 18 марта 2019 года, в связи с пятой годовщиной принятия в Российскую Федерацию Республики Крым.

В срок до 1 июня 2019 года Правительству Российской Федерации и Министерству обороны России поручено подготовить и представить предложения, предусматривающие воссоздание в учебно-научных целях брига «Меркурий», заложенного в 1819 году.

Документ опубликован на сайте Кремля.

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«Я думаю, что сама идея возрождения брига «Меркурий» невероятно актуальна при общей загруженности нашего сознания обыденными вещами. Потому что Севастополь несколько последних десятилетий жил так, что гражданская жизнь города существовала сама по себе, а флот жил сам по себе. Отчасти это связано с «украинским периодом». Но последние пять лет началось сближение жизни города и флота. Это произошло с момента «Крымской весны», когда мы снова стали обращать внимание на то, что флот — это наша защита и опора. До этого, к сожалению, мы существовали в разных ракурсах», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM руководитель общественной организации «Исторический клуб «Севастополь-Таврический», капитан-лейтенант запаса, кандидат исторических наук Вадим Прокопенков.

«До наступления «Крымской весны» мы утратили историко-духовную связь с событиями русско-турецких войн, которые возвеличили в свое время не только славу Черноморского флота, но и славу России. Для севастопольцев воссоздание брига «Меркурий» является кране важным именно в том смысле, что это воссоздание исторических, духовных, нравственных связей города и флота», — подчеркнул Вадим Прокопенков.

«В первую очередь история брига «Меркурий» интересна тем, что, когда у нас будет воссоздан настоящий, живой корабль, который будет построен по историческим чертежам, люди смогут его увидеть, пощупать, походить по его палубе, — у нас включится эта утраченная историческая память города-флота, города-крепости. Во-вторых, сейчас мы готовим большую выставку, работая вместе с «Архивной Россией». Мы получили очень много историко-документального материала, который показывает, насколько за два десятилетия «украинского периода» была утрачена память о том, насколько мощным, важным в геополитическом плане историческим событием была победа брига «Меркурий». Определенная перегрузка «легкой» информацией нивелировала нашу историческую память. А на самом деле — памятник командиру брига «Меркурий» Александру Казарскому — это сердце города, и он имеет такое же значение, как памятник адмиралу Павлу Нахимову. У меня есть фотографии советского периода, на которых видно, что даже туристы из всех уголков России и даже молодожены всегда приезжали фотографироваться на три точки — это памятник адмиралу Павлу Нахимову, памятник бригу «Меркурий» и его капитану Александру Казарскому, и панорама «Оборона Севастополя». Но, конечно, мы помним, что Великая Отечественная война — это отдельная история», — продолжил свой рассказ руководитель общественной организации.

«У нас в Севастополе с недавних пор проходит фестиваль «Алые паруса». И очень хорошо, что теперь в нем сможет принимать участие именно наш, севастопольский корабль — а не только те, для кого Севастополь является лишь портом приписки. Это поддержит романтический военный дух города, и отразит его существенный историко-военный и рекриационно-туристический потенциал. Надеюсь, что на воссозданном судне найдется место и для небольшой музейной экспозиции. Это историко-образовательный проект, который будет всем нам напоминать о великом подвиге брига «Меркурий», а 14 мая, в день 190-летия этого подвига брига «Меркурий», откроется большая выставка, посвященная этому событию», — завершил свой комментарий Вадим Прокопенков.

В свою очередь, президент Фонда содействия сохранению памяти героических подвигов воинов Отечества «Бриг «Меркурий», адмирал Владимир Комоедов также отметил важность поручению о воссоздании брига «Меркурий», подчеркнув: «Я очень рад, что это решение было принято так быстро, и очень тронут скоростью, вниманием и глубиной этого решения».

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