Горбачёв не приехал на премьеру фильма о себе на ММКФ из-за госпитализации

Москва, , 21:51 — REGNUM Экс-президент СССР Михаил Горбачёв госпитализирован и не смог приехать на премьеру документального фильма о себе, которая состоялась в рамках Московского международного кинофестиваля. Об этом 25 апреля сообщил режиссёр Андре Сингер.

«Горбачёв хотел приехать на показ фильма. Но он находится в больнице, не очень хорошо себя чувствует. Врачи не разрешили ему приехать», — приводит его слова ТАСС.

Подробности о причинах госпитализации 88-летнего экс-президента СССР не раскрываются.

Напомним, показом картины «Встреча с Горбачёвым» режиссёров Вернера Херцога и Андре Сингера завершился 41-й ММКФ. Фильм представляет собой беседу Хергоца с бывшим президентом на различные темы. Ранее ожидалось, что картину на фестивале представит сам Михаил Горбачёв.