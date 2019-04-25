Четверг, 25 Апреля 2019 года
22:15:15 МСК

Горбачёв не приехал на премьеру фильма о себе на ММКФ из-за госпитализации

Общество

Врачи не разрешили 88-летнему Горбачёву приехать на кинофестиваль

Горбачёв не приехал на премьеру фильма о себе на ММКФ из-за госпитализации
Вени Марковски
Горбачев

Москва, 25 апреля 2019, 21:51 — REGNUM  Экс-президент СССР Михаил Горбачёв госпитализирован и не смог приехать на премьеру документального фильма о себе, которая состоялась в рамках Московского международного кинофестиваля. Об этом 25 апреля сообщил режиссёр Андре Сингер.

«Горбачёв хотел приехать на показ фильма. Но он находится в больнице, не очень хорошо себя чувствует. Врачи не разрешили ему приехать», — приводит его слова ТАСС.

Подробности о причинах госпитализации 88-летнего экс-президента СССР не раскрываются.

Напомним, показом картины «Встреча с Горбачёвым» режиссёров Вернера Херцога и Андре Сингера завершился 41-й ММКФ. Фильм представляет собой беседу Хергоца с бывшим президентом на различные темы. Ранее ожидалось, что картину на фестивале представит сам Михаил Горбачёв.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Состояние здоровья политиков и деятелей культуры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить