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Жители ДНР и ЛНР не получат российские пенсии без переезда в Россию

Общество

Пенсии по старости выплачивает страна проживания лица независимо от его гражданства, пояснили в Пенсионном фонде

Жители ДНР и ЛНР не получат российские пенсии без переезда в Россию
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Пенсия

Москва, 25 апреля 2019, 20:42 — REGNUM  Жители Донецкой и Луганской Народных Республик, получившие российское гражданство, смогут получать страховые пенсии по старости только в случае переезда в Россию на постоянное жительство. Об этом сообщили 25 апреля в Пенсионном фонде России.

«Пенсии назначает и выплачивает государство постоянного проживания лица независимо от его гражданства (России или Украины)», — приводит РБК комментарий Пенсионного фонда.

Таким образом, пояснили в ПФР, российские пенсии не будут назначаться «гражданам, постоянно проживающим на Украине, в том числе в Донецкой и Луганской областях».

Как передавало ИА REGNUM, накануне президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым жители республик Донбасса получили право на получение российского гражданства в упрощённом порядке.

Читайте ранее в этом сюжете: МВД разъяснило порядок получения гражданства России жителями ДНР и ЛНР

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