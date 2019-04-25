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Житель Челябинска осуждён за угрозы убить ребёнка

Общество

Ему ограничили свободу

Житель Челябинска осуждён за угрозы убить ребёнка
Ashely Moreno
Арест

Челябинск, 25 апреля 2019, 20:37 — REGNUM  В Челябинске Металлургический райсуд вынес приговор гражданину, который ударил 11-летнего мальчика и высказывал в его адрес угрозы убийством. Инцидент произошёл 20 сентября 2018 года в одной из школ, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления СКР.

Произошедшему предшествовала ссора пострадавшего школьника с сыном этого гражданина. Затем 46-летний мужчина в школе ударил пятиклассника в живот и угрожал убить.

По приговору суда свобода гражданина ограничена на десять месяцев. Также с него взыскали 30 тыс. рублей в качестве возмещения морального вреда.

В пресс-службе облпрокуратуры уточнили, что приговор вынес мировой судья судебного участка № 1. Прокурор настаивал на компенсации морального вреда в размере 100 тыс рублей. Сейчас представители прокуратуры изучат вынесенный приговор и примут решение о том, будут оспаривать его или нет.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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