Эстонский пастор рассказал, что исцелил двух человек от гомосексуализма

Таллин, , 20:24 — REGNUM 66-летний эстонский пастор Георге Лиллемяэ, живущий в Гане, стал знаменитостью в Африке. Его проповеди посещают более ста тысяч человек в год. Он ведёт своё шоу и имеет множество поклонников по всему континенту.

В числе прочего, пастор занимается целительством. Факты исцеления безнадёжно больных, в частности слепых, подтверждают его прихожане.

По словам самого пастора, однажды он исцелил от гомосексуализма двух человек, которых встретил на стоянке в Швейцарии.

«Я позвал этих двоих в машину, взял их за руки и начал танцевать. И когда я танцевал, тихий голос сказал мне петь на иврите», — рассказал Лиллемяэ.

Об этом сообщает эстонское издание postimees.

Напомним, что в Эстонии, как стране-члене Евросоюза, трактовка гомосексуализма как болезни может быть квалифицирована как возбуждение ненависти к лицам с нетрадиционной ориентацией, за что по закону, принятому в 2006 году полагается уголовное наказание. С 2016 года в Эстонии регистрируются однополые браки.