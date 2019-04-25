На Урале инвалида вселили в квартиру без вентиляции и с плесенью

с. Кунашак, Челябинская область, , 20:13 — REGNUM В Челябинской области инвалиду предоставили жильё в квартире с плесенью и без вентиляции. Инцидент произошёл в Кунашакском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облпрокуратуры.

Инвалид первой группы по зрению получил по суду в 2015 году с помощью прокуратуры, которая через суд потребовала от местных чиновников дать ему другое жильё вместо ветхоаварийного. Квартиру он получил в селе Кунашак и позднее её приватизировал. Однако позднее сотрудники прокуратуры совместно со специалистами Роспотребнадзора и Госжилинспекции провели проверку условий проживания и выяснили, что жильё не отвечает тем требованиям, которые предъявляются к жилым помещениям. Нет вентиляци, зато есть повышенная влажность, а на потолке и стенах плесень.

В итоге прокурор района снова обратился в суд. Он потребовал предоставить инвалиду другое жильё, причём по договору социального найма.

Суд встал на сторону прокурора. Теперь чиновники должны дать гражданину жильё, котооое является благоустроенным и соответствует требованиям, предъявляемым к жилым помещениям.