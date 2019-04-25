В Магнитогорске директор фирмы укрыл от государства 12,7 млн рублей

Магнитогорск, Челябинская область, , 19:46 — REGNUM В южноуральском Магнитогорске директор одного из ООО отдан под суд. Ему вменяют уклонение от уплаты налогов, сообщили журналистам в пресс-службе челябинской облпрокуратуры.

Следователи считают, что за период с 2015 по 2017 год он создал фиктивный документооборот о будто бы имевших место взаимоотношениях с девятью фирмами. Ложные данные попали и в налоговую декларацию по исчислению и уплате налога на добавленную стоимость. В итоге налог не был уплачен в сумме более 12,7 млн рублей.

Сейчас уголовное дело передано в Орджоникидзевский райсуд Магнитогорска. Кроме того, инспекция ФНС предъявила к нему гражданский иск. У него изъяли найденные при обыске деньги и арестовали гараж, нежилое помещение, два прицепа и автомашину фирмы. Общая стоимость всего этого — более 6,7 млн рублей.