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В Магнитогорске директор фирмы укрыл от государства 12,7 млн рублей

Общество

Теперь его ожидает суд

Магнитогорск, Челябинская область, 25 апреля 2019, 19:46 — REGNUM  В южноуральском Магнитогорске директор одного из ООО отдан под суд. Ему вменяют уклонение от уплаты налогов, сообщили журналистам в пресс-службе челябинской облпрокуратуры.

Следователи считают, что за период с 2015 по 2017 год он создал фиктивный документооборот о будто бы имевших место взаимоотношениях с девятью фирмами. Ложные данные попали и в налоговую декларацию по исчислению и уплате налога на добавленную стоимость. В итоге налог не был уплачен в сумме более 12,7 млн рублей.

Сейчас уголовное дело передано в Орджоникидзевский райсуд Магнитогорска. Кроме того, инспекция ФНС предъявила к нему гражданский иск. У него изъяли найденные при обыске деньги и арестовали гараж, нежилое помещение, два прицепа и автомашину фирмы. Общая стоимость всего этого — более 6,7 млн рублей.

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Налоговые преступления
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