В Нижегородской области объявлен режим ЧС из-за высокой пожароопасности

Нижний Новгород, , 19:33 — REGNUM На территории Нижегородской области с 25 апреля объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи со сложной пожарной обстановкой. Соответствующий указ подписал губернатор Глеб Никитин, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Режим ЧС будет функционировать до принятия указа главой региона о его снятии. В области начал работу оперативный штаб по ликвидации режима ЧС.

По информации регионального управления МЧС, по состоянию на 25 апреля в регионе зафиксировано более 500 случаев возгорания сухой растительности. Специалисты спасательного ведомства призывают граждан воздержаться от сжигания сухой травы

Контроль за исполнением указа главы региона возложен на заместителя губернатора Дмитрия Краснова.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 22 по 24 апреля на территории области зафиксированы крупные пожары в садоводческих товариществах.

В частности, 22 апреля пожар произошел в Кстовском районе на территории СНТ «Березка» и «Отдых», площадь пожара составила около 1 га. Огнем было повреждено 11 строений. К тушению пожара привлекался вертолет Ми-8 МЧС России.